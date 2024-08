In Heuchelheim werden am Donnerstag, 22. August, ab 7 Uhr Risse im Belag mehrerer Ortsstraßen saniert. Wie die Gemeinde mitteilt, sind davon betroffen die Dirmsteiner Straße bis zur Einmündung Leininger Straße, die Leininger Straße, Kurpfalzstraße, Lorscher Straße sowie Offsteiner Straße. Anwohner der betroffenen Straßen werden gebeten, Fahrzeuge in der Zeit von 7 bis 18 Uhr nicht auf der Fahrbahn zu parken.