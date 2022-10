Die Sanierung des sogenannten Mantelrohrs einer Gasleitung an der Bundesstraße 39 bei Dudenhofen ist der Grund für mehrwöchige Bauarbeiten ab Montag, 10. Oktober. Wie die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises mitgeteilt hat, wird die B39 zwischen Dudenhofen und Hanhofen von 10. Oktober bis 2. Dezember halbseitig gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Neustadt werden laut Kreisverwaltung an der Baustelle vorbeigeleitet. In Fahrtrichtung Speyer werde eine Umleitung durch Hanhofen, Harthausen und Dudenhofen über die Kreisstraße 26 und die Landesstraße 537 eingerichtet. Die B39-Auffahrt Hanhofen-West in Richtung Speyer ist während der Bauarbeiten auf der B39 voll gesperrt.