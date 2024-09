Ab Mittwoch, 25. September, wird mit der Sanierung des Radwegs an der K23 zwischen Kaserne und Kreisverkehrsplatz K23/L534 und am östlichen Ortsausgang von Otterstadt begonnen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer teilt. Währen der Arbeiten wird der Radweg komplett gesperrt, der Radverkehr wird auf die Fahrbahn der K23 umgeleitet. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt, die Bauzeit wird voraussichtlich vier Wochen betragen. Der LBM bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner für die mit der Sperrung verbundenen Behinderungen während der Bauzeit um Verständnis.