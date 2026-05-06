Ab Ende April (Kalenderwoche 18) erneuert Thüga Netze in Hochdorf-Assenheim das Gasnetz in der Straße „Am Bildstock“. Die Arbeiten dauern voraussichtlich etwa sechs Wochen. Der Bauabschnitt beginnt auf Höhe der Hausnummer 15 und verläuft in Richtung Bahnhofstraße.

Im Zuge der Maßnahme werden sowohl das Ortsnetz als auch die Gas-Hausanschlüsse erneuert. Für die Auswechslung der Anschlüsse nehmen Mitarbeitende von Thüga Netze vorab persönlich Kontakt mit den betroffenen Kundinnen und Kunden auf.

Die erforderlichen Tiefbauarbeiten führt die Firma Regab GmbH aus. Die Sanierung erfolgt abschnittsweise unter Vollsperrung. Die Hauseingänge bleiben während der gesamten Bauzeit jederzeit zugänglich, Zufahrten zu den Grundstücken sind innerhalb der jeweiligen Bauabschnitte jedoch nur eingeschränkt nutzbar.

Anwohnerinnen und Anwohner können sich bei Fragen an Anton Bujupi wenden: E-Mail rohrbau-pfalz@thuega-netze.de. Ansprechpartner für die Presse ist Timo Muser, Pressesprecher Thüga Netze, E-Mail timo.muser@thuega-netze.de.