Es tut sich was an der Schnellimbiss-Ruine am nördlichen Ortsausgang von Bobenheim-Roxheim. Entfernter Asphalt und ein langer Bauzaun signalisieren Passanten, dass der Eigentümer für die Sanierung in den Startlöchern steht.

Der Wormser Geschäftsmann Süleyman Tasli, der das Grundstück im Dezember 2021 gekauft hat, wartet zwar noch auf die Baugenehmigung, doch hat er schon mal mit der Vorbereitung des Bodens begonnen, wie er sagt und wie man auf dem Foto erkennen kann. Die Zeichen stünden jetzt gut, dass er seinen Plan umsetzen könne.

Tasli will auf dem Gelände am nördlichen Ortseingang einen Gebrauchtwagenhandel eröffnen und stieß im Rahmen des Bauantrags auf Probleme. Die Rhein-Pfalz-Kreisverwaltung bestand auf der Beteiligung der unteren und oberen Wasserbehörde an dem Verfahren. Dabei ging es hauptsächlich um die Versickerung von Regenwasser auf möglicherweise belastetem Boden. Denn die Immobilie wurde vor vielen Jahren als Tankstelle genutzt.

„Ein Bodengutachten wurde erstellt, es sieht alles gut aus“, sagte Tasli auf RHEINPFALZ-Anfrage. Sämtliche Unterlagen zum Bauantrag seien nun vollständig. Er hofft auf einen positiven Bescheid Anfang Juli. „Solange ich die Genehmigung nicht schriftlich habe, wird mit dem Umbau nicht begonnen.“ Wenn der Autohandel eingerichtet ist, so die Hoffnung der Gemeinde und vieler Bobenheim-Roxheimer, verschwindet ein unansehnlicher Blickfang an der L523.