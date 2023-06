Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine schwarze Kladde hat Rosina Volk einst mit Kuchenrezepten aus ihrer donau-schwäbischen Heimat gefüllt. Sandra Scheuermann hat sich an die süßen Leckereien herangetraut. In ihrem Laden „Rosina & Sandra – Kuchentradition“ bietet sie ab Mittwoch, 1. Juli, in Limburgerhof allerlei Selbstgebackenes an.

Lange Jahre lag die alte, schwarze Kladde unberührt im Schrank. Die Seiten sind im Laufe der Jahrzehnte vergilbt, die alte Schrift ist für unser Auge teils unleserlich.