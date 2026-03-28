Das Heimatmuseum Schifferstadt lädt ab Ostersonntag, 5. April, wieder zu einer Zeitreise durch die Stadtgeschichte ein. Von April bis Oktober können Interessierte jeweils am ersten Sonntag des Monats die vielfältigen Zeugnisse regionaler Identität erkunden. Mitglieder des Vereins für Heimatpflege stehen den Besuchern mit Hintergrundinformationen und Anekdoten zur Seite.

Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 12 Uhr und nach der Mittagspause von 14 bis 16 Uhr. Außerdem ist eine Öffnung nach Absprache möglich. Ansprechpartner ist Hans Benedom unter 06235 5966. Das Heimatmuseum befindet sich im „Adler“-Gebäude in der Kirchenstraße 17.