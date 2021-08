Norbert Hauck hat vergangene Woche eine runde Zucchini geerntet, die sehr gute Chancen hat, einen Platz auf dem Siegertreppchen bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade zu erzielen. Das Gemüse wiegt 6,2 Kilogramm und passt somit perfekt in die Kategorie „Superlativ“.

Norbert Hauck, ein „gebürtiger und bekennender Waldseer“, der nun in Speyer wohnt, arbeitet schon immer gerne im Garten. „Ich bin damit aufgewachsen. Wenn die Gellerriewe und Radiesle aus dem Garten kommen, ist es schöner, als sie auf dem Markt zu kaufen“, sagt der 62-jährige Pensionär.

In Speyer hat er einen kleinen Siedlergarten. Seine Frau Doris Ganninger-Hauck zieht jedes Jahr einige Zucchini-Pflänzchen aus italienischem Saatgut der Sorte „Zucchino Tondo Di Toscana“. „Nachdem diese in den vergangenen Jahren unseren relativ kleinen Garten gesprengt haben, wurden dieses Jahr zwei Pflanzen in den weitläufigen Garten meines Onkels Karl Hauck in Waldsee am ASV-Sportplatz outgesourct“, erzählt Hauck.

Seit Juli gebe es dort jede Menge großer runder Zucchini, obwohl die garantierte Keimfähigkeit der Samen bereits 2018 abgelaufen sei. „Die Ernte mit dem 6,2 Kilogramm Prachtexemplar war die bisher erfolgreichste“, sagt der bekennende Waldseer.

„Die Zucchini können in allen Wachstumsphasen von der Tennisballgröße bis zu diesen ausgewachsenen Exemplaren geerntet und verarbeitet werden.“ Zu verarbeiten seien die großen Exemplare wie Kürbisse, erklärt der 62-Jährige, der die Zucchini in halbrunde Scheiben schneidet, grillt, brät oder sie in eine Ratatouille gibt. Die große Masse verarbeite er zu Suppe, die er in Gläsern für den Winter konserviert, sagt Hauck. Die Kürbisse hat er ebenfalls in den Garten seines Onkels nach Waldsee gepflanzt. „Mal sehen, ob sie den Zucchinis noch nacheifern“, sagt der Hobbygärtner, dem die Arbeit im Freien sehr viel Freude bereitet.

Hinter seinem Haus leben nicht nur vier Hühner, sondern wachsen auch Tomaten, Himbeeren und Goji-Beeren, ganzjährig Salat und Kräuter. „Den Dill teilen wir uns mit einer Schwalbenschwanz-Raupe, die immer dicker wird“, sagt Hauck und lacht.

Gartenolympiade

Egal ob lange Bohnen, riesige Kürbisse oder schwere Zitronen – bei der neunten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter 06232 130742 oder per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de und gibt seinen Namen, den Wohnort und eine Telefonnummer an. Die Sieger werden im November gekürt und bekommen ein RHEINPFALZ-Überraschungspaket. Für die Erstplatzierten jeder Kategorie – „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“ – gibt es noch einen Gartencenter-Gutschein.