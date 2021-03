Rund 560 Bürger haben sich seit Oktober in einer Unterschriftenaktion der Interessengemeinschaft (IG) „Lebenswertes Otterstadt“ gegen eine Beteiligung der Ortsgemeinde an dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet „Pionier-Quartier“ mit der Stadt Speyer ausgesprochen. Die Listen mit den Unterschriften übergaben Eckhard Sans und weitere Vertreter der IG am Mittwochmorgen dem Ortsbeigeordneten Jürgen Zimmer (parteilos). Die IG-Vertreter betonen, dass dies nur ein Zwischenstand sei und sie weiter Unterschriften sammeln werden. Listen können bei Eckhard Sans unter 06232 44526 oder per E-Mail an e-sans@t-online.de angefordert werden. Es hätten sich auch 45 Personen aus Speyer gegen das geplante Projekt auf dem und rund um das ehemalige Kasernengelände im Norden der Stadt ausgesprochen. In Otterstadt ist für Ende September ein Bürgerentscheid geplant. Die IG fordert nun, an der Formulierung der Fragestellung mitwirken zu können, im weiteren Verfahren gehört zu werden und „volle Transparenz in Sachen Kosten und Nutzen“ des Vorhabens.

Ortsbeigeordneter Zimmer dankte der IG für ihr Engagement, weil es Teil der politischen Willensbildung sei. Er sagte, dass die Fragestellung von der Verwaltung erarbeitet werde, und der Ortsgemeinderat darüber abstimmen müsse. Bei dem ganzen Verfahren müssten sich die Verwaltung und er an die gesetzlichen Vorgaben halten, betonte Zimmer, der ebenso darauf verwies, dass es in Otterstadt auch viele Menschen gebe, die das Wohn- und Gewerbegebiet begrüßten, weil es „weg vom Ort“ entstehen soll.