Die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen lädt am Donnerstag 9. Juli, 10 bis 16 Uhr, zu einem Workshop ein, bei dem das traditionelle Handwerk des Korbflechtens erlernt werden kann. Unter fachkundiger Anleitung von Werklehrer Josef Schmitteckert sollen unter anderem Weidenblumen entstehen. Laut Mitteilung des Veranstalters wird die Flechttechnik des katalanischen Bodens vermitteln. Geschmeidige Flechtweiden werden zu einer dekorativen Schale verbunden. Die Weide ist ein typischer Baum der Auenlandschaft und somit in den Wäldern des Forstamtes Pfälzer Rheinauen zu Hause. Material und Werkzeug werden gestellt. Die angefertigten Stücke dürfen mitgenommen werden. Die Veranstaltung findet auf dem Forstbetriebshof, Portheide 72, in Schifferstadt statt. Kosten 65 Euro pro Person. Anmeldung an die Rucksackschule: E-Mail rucksackschule.speyer@wald-rlp.de.