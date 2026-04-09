Blätter von Bäumen stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen. Am Samstag, 18. April 2026, sind Interessierte zu einem Nachmittag im Wald bei Schifferstadt eingeladen. Nach Angaben der Rucksackschule geht es darum, welche Inhaltsstoffe sich in Baumblättern finden und wie sie in der Küche und in der Hausapotheke genutzt werden können. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Heilpraktikerin Silke Funk statt. Der Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz nahe dem Hundeplatz am Wohlfahrtsweg in 67105 Schifferstadt. Das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 15 Euro pro Person. Teilnehmende werden gebeten, Besteck, Teller und Becher sowie ein Honigglas mit Honig mitzubringen. Damit soll ein hustenlindernder, balsamischer Pappelknospenhonig angesetzt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de.