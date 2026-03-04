Die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen lädt Erwachsene für Samstag 7. März, von 10.30 bis 13.30 Uhr zu einem inspirierenden Workshop in den Wald ein. Laut Mitteilung des Forstamts Pfälzer Rheinauen ist der Wald ein inspirierendes Vorbild für Resilienz, hat er vielfältige Strategien entwickelt, um mit Störungen und Veränderungen umzugehen. Besonders die Vielfalt und die Fähigkeit zur Anpassung ermöglichen es dem Wald, sich zu regenerieren und stabil zu bleiben. Waldpädagogin Petra Semik wird bei dem Workshop das 7-Säulen-Konzept der Resilienz und die heilsame Kraft der Natur mit gezielten Übungen zur Stärkung der mentalen Widerstandskraft vorstellen. Treffpunkt ist an der Marienkapelle, Waldseerstraße, in Schifferstadt, Kostenbeitrag: 20 Euro pro Person.

Am Nachmittag des gleichen Tages können Familien mit Kindern von 14.30 bis 17 Uhr gemeinsam mit der Waldpädagogin im Frühlingswald auf Entdeckungstour gehen und den Wald mit allen Sinnen entdecken. Treffpunkt hierfür ist am Waldeingang am Sportplatz FSV 13/23, Dudenhoferstraße, in Schifferstadt. Kostenbeitrag: 10 Euro pro Person.

Voranmeldung für beide Veranstaltungen über die Rucksackschule: rucksackschule.speyer@wald-rlp.de.