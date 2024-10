Rhein-Pfalz-Kreis. Die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen bietet Familien ein Waldprogramm in den Herbstferien an. Außerdem richtet sie eine Bitte an alle Gartenbesitzer, die einen Nistkasten aufgestellt haben.

Wer einen Nistkasten hat. ist Vogelpate und hat Verantwortung, finden die Verantwortlichen bei der Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen. Deshalb rufen sie alle Besitzer von Nistkästen dazu auf, jetzt im Herbst an die Reinigung der Bruthöhlen im Hausgarten zu denken. Damit wird verhindert, dass sich die Nester im Unterschlupf stapeln. Die meisten Vögel können das alte Nest nicht selbst entfernen. Sie nutzen es aber auch nicht wieder, sondern bauen im neuen Jahr ein Nest obendrauf. Damit können Räuber wie Marder laut dem bayerischen Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) sich leichter Eier oder Küken angeln. Mit der Reinigung werden auch Parasiten wie Vogelflöhe und Milben entfernt. Die Kästen sind laut Landesforsten Rheinland-Pfalz danach bereit, Überwinterungssitz für bedrohte Arten wie Florfliegen, Wespen- und Hummelköniginnen, auch Fledermäuse und Siebenschläfer sowie Haselmäuse zu werden. im Frühjahr können wieder Vögel Einzug halten.

Vielleicht sogar in ein ganz neues Zuhause? Die Rucksackschule lädt Kinder und ihre Eltern am Montag, 14. Oktober, dazu ein Nistkästen für die kommende Saison zu bauen. Für höhlenbrütende Vögel werden aus Brettern Nistkästen in der Outdoor-Wald-Werkstatt angefertigt. Die Kästen dürfen mitgenommen werden. Waldpädagogische Aktivitäten runden laut Ankündigung das Programm ab. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz an der Mutterstadter Walderholung (Fohlenweide) Der Teilnahmebeitrag beträgt fünf Euro pro Person und zehn Euro Materialkosten für einen Kasten.

Einblicke in die Nisthöhlen der Waldvögel gibt es dann am Dienstag, 15. Oktober. „Es ist Herbst geworden“, heißt es in der Ankündigung der Rucksackschule. „Ein Teil unserer Waldvögel ist bereits auf dem Weg ins Warme in Richtung Süden.“ Zurück blieben die Brutnester vom Frühjahr, die viel über ihre ehemaligen Bewohner verraten. Welches Tier hat den Nistkasten genutzt? Vielleicht besiedelten sogar schon Nachmieter die Höhlen. Das soll untersucht werden. Außerdem gibt es Informationen und Aktionen zum Lebensraum Wald. Treffpunkt: 14 Uhr Waldparkplatz an der L528 Speyer/Böhl-Iggelheim, Höhe Natostraße. Teilnahmebeitrag fünf Euro pro Person.

Noch Fragen?

Anmeldung über das Forstamt Pfälzer Rheinauen in Bellheim unter der Telefonnummer 0152 28851038 oder per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de