Die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen gestaltet am Tag des Waldes ein Walderlebnis für alle Generationen: Willi Aures – in und mit der Natur groß geworden, selbst Jäger und Ausbilder für Jungjäger – präsentiert am Samstag, 21. März, 14 bis 16.30 Uhr, anhand vieler Anschauungsobjekte die Vielfalt von heimischen Waldtieren und teilt sein Expertenwissen. Wer aufmerksam zuhört und mitmacht, kann am vielleicht sogar ein Kinder-Jagd-Diplom erreichen. Die Veranstaltung soll das Bewusstsein für den Wald als Lebensraum schärfen. Eine Anmeldung bei der Rucksackschule ist erforderlich und unter der E-Mail-Adresse rucksackschule.speyer@wald-rlp.de möglich. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 8 Euro pro Person.