In Dudenhofen finden Straßenbauarbeiten in der Rottstraße statt. Sie wird deshalb laut Verbandsgemeindeverwaltung ab kommendem Montag, 1. Juni, bis voraussichtlich 15. August 2027 gesperrt. Bis zu dem jeweils aktuellen Bauabschnitt könnten Verkehrsteilnehmer von beiden Seiten in die Straße hinein- und auch wieder herausfahren. Die Einbahnstraßenregelung werde aufgehoben. Eine Durchfahrt sei aber während der Bauarbeiten nicht möglich. Eine Umleitung werde ausgeschildert.

Die Rottstraße im Westen von Dudenhofen soll auf einer Länge von 370 Metern bis zur Kreuzung mit der St.-Klara-Straße verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Im Zuge des Ausbaus sollen auch Wasser- und Gasleitungen sowie Hausanschlüsse erneuert werden. Die Verwaltung bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten.