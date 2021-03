Ein vermutlich roter Pkw hat am Montag kurz vor Mitternacht in der Hundertmorgen Straße in Birkenheide einen geparkten roten Citroën touchiert. Der Fahrer des Wagens entfernte sich nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0 sowie E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237/934-1100, zu wenden.