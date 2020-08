Beim Ausparken hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Staufer Straße in Maxdorf den Abstand zum hinter ihm parkenden Wagen falsch eingeschätzt und die vordere Stoßstange des Autos beschädigt. Da er den Halter der roten Limousine nicht kannte, wollte der Fahrer zur nächsten Polizeidienststelle fahren, um den Schaden zu melden. Zwischenzeitlich fuhr das beschädigte Fahrzeug weg, teilt die Polizei mit. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Fahrzeughalter, beziehungsweise Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden. Kontakt: Telefon 06237/934-1100, E-Mail pwmaxdorf@polizei.rlp.de.