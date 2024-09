Einene Rollerfahrer ohne Führerschein hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in Schifferstadt erwischt. Der 38-Jährige sei in der Hauptstraße kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Er habe lediglich eine Prüfbescheinigung für Mofa vorgelegt. Mit dem Roller sei er allerdings zuvor schneller unterwegs gewesen, als es mit dieser Bescheinigung erlaubt sei. Damit konfrontiert, habe er zugegeben, dass er auf einem Fahrzeug sitze, für das er keinen Führerschein habe. Gegen ihn werde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.