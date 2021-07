Ein Rollerfahrer ist am Sonntag auf der K 23 in Richtung Rinkenbergerhof mit einer Pferdekutsche kollidiert und verletzt worden. Ein 73-jähriger Kutscher wollte laut Polizei von einem Feldweg auf die Kreisstraße auffahren, als es aus bisher ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß mit dem 30-Jährigen auf dem Roller kam. Der Rollerfahrer stürzte und blieb auf einem Grünstreifen liegen. Ersthelfer versorgten den Mann, bis er per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Zudem wurde eines von zwei Kutschenpferden verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.