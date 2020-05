Als ein 73-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 15.40 Uhr von der B 9 nach links auf die L 533 in Richtung Neuhofen abbiegen wollte, hat er einen 51-jährigen Rollerfahrer übersehen, der von links kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Rollerfahrer stürzte. Er brach sich das Wadenbein, zog sich mehrere Schürfwunden zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, teilt die Polizei mit. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro.