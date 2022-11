Nach dem Wasserrohrbruch in Heßheim am Mittwoch muss die Hauptstraße im Bereich der Nummern 38 bis 48 noch länger gesperrt bleiben. Das teilen die Stadtwerke Frankenthal auf Anfrage mit. Demnach kann „der betroffene Sperrbereich erst voraussichtlich am 21. November für den Verkehr wieder freigegeben werden“. Als Grund nennt der Wasserversorger „umfangreiche Vorarbeiten“, die wegen der Unterspülung der Fahrbahn notwendig seien, bevor die Asphaltdecke wieder geschlossen werden könne.

Linienbusse werden bis dahin umgeleitet und halten deshalb nicht in der Ortsmitte, sondern an einer Ersatzhaltestelle in der Nähe von Rewe-Markt und Verkehrskreisel.