Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass der Spielplatz in der Großen Kapellenstraße in Schifferstadt in einem schlechten Zustand ist und aufgewertet werden soll, darüber besteht Einigkeit. Wie das geschehen soll, dazu gibt es ein Szenario A und ein Szenario B.

Letzteres war Favorit der Mehrheit der Mitglieder von Ausschüssen des Stadtrats – aber nicht der Kommunalaufsicht. Nun haben die Mitglieder des Ausschusses Projekt Soziale Stadt in ihrer