Auf der Kollerinsel ist schon im zehnten Jahr in Folge kräftiges Storchengeklapper zu hören. Dank des Einsatzes des Vereins für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO) hat Helmut Stein dort am Freitag fünf Jungstörchen in zwei Nestern Ringe anlegen können. Die Aktion in gut zehn Metern Höhe haben rund ein Dutzend Menschen verfolgt. Vom Schulkind bis zum Senior, vom Lehrer bis zum Landwirt.

Schwer zu sagen, ob es die Leichtigkeit ist, mit der sich die schwarz-weiß gefiederten Vögel mit ihren mehr als zwei Metern Flügel-Spannweite in die Luft erheben. Oder ob den Störchen ihr langer roter, Respekt einflösender Schnabel so viel Sympathie bei Jung und Alt einbringt. Die Begeisterung ist den Augenzeugen der Storchenberingung jedenfalls anzumerken. Einige von ihnen wissen, wie aufwendig es war, „Meister Adebar“ wieder auf der Kollerinsel anzusiedeln und welche Gefahren den Vögeln drohen – nicht zuletzt durch kühl-nasses Wetter.

Die Spannung ist besonders groß beim VHNO-Vorsitzenden Otto Berthold und bei „Storchenvater“ Thilo Toelle, als Manuel Matthes die Hubarbeitsbühne langsam, aber sicher bis zum „Nest eins“ nahe des Reiterhofs „Pferdeland“ ausfährt. Helmut Stein, ehrenamtlicher Beringer für die Vogelwarte Radolfzell im Gebiet zwischen Weinheim und Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe), hält in der Gondel mehrere Ringe bereit. Bei einer Kontrolle Mitte Mai hat Andreas Blättner vom VHNO vier Junge in diesem Nest gezählt. Sie hatten den kühlen und regenreichen 11. Mai erstaunlich gut überstanden.

Drei Junge liegen kreuz und quer in ihrem Nest – unmittelbar vor der Beringung. Foto: Christian Berger Beringer Helmut Stein und Lkw-Fahrer Manuel Matthes (rechts, verdeckt) legen sich die Jungstörche für die Aktion zurecht. Foto: Christian Berger Helmut Stein und Manuel Matthes haben die Jungstörche gleich für die Aktion in Reih und Glied gelegt. Foto: Christian Berger Helmut Stein hält schon den ersten Ring für den Storch ganz links in seinen Händen. Foto: Christian Berger Jetzt legt der gelernte Tierpfleger dem kleinen „Adebar“ den Ring an. Foto: Christian Berger Der zweite und der dritte Storch folgen sogleich. Helmut Stein braucht für die Beringung insgesamt bloß knapp drei Minuten. Foto: Christian Berger Geschafft: Alle drei Jungstörche tragen die Markierung an ihrem rechten Beinchen. Foto: Christian Berger Die Familie ist wieder vereint: Nach der Beringung kehren die Eltern-Störche gleich zu ihrem Nachwuchs zurück. Foto: Christian Berger Auf Nahrungssuche: Die Alt-Störche schauen sich kurz darauf aber schon wieder nach Fressbarem um. Foto: Christian Berger Foto 1 von 10

Kaum hat der Otterstadter Matthes mit der Hubarbeitsbühne aus dem Fuhrpark der Pfalzwerke den Nestrand erreicht, greifen er und Beringer Stein nach den Jungstörchen, um sie für die Aktion in Reih und Glied hinzulegen. Ein Jungvogel fehlt, es sind nur noch drei. Die sehen trotz der Regenfälle Anfang Juni gesund und kräftig aus. Der gelernte Tierpfleger schnappt sich erst das rechte Beinchen des links außen liegenden Kükens und legt ihm binnen einer Minute den Ring mit der Nummer A5V05 an. Ebenso schnell ist er bei dessen Geschwistern, die nun die Nummern A5V06 und A5V07 tragen. Die Störche haben sich all das regungslos gefallen lassen: Denn wenn sich ihnen ein größeres „Tier“ nähert, stellen sie sich instinktiv tot.

Regen ist große Gefahr

„Wenn die Jungstörche nass werden und auskühlen, fangen sie sich leicht eine Lungenentzündung ein. Das ist wie bei uns Menschen“, weiß Stein um eine der größten Gefahren für den Storchennachwuchs. Weil es einige Stunden zuvor geregnet hat und bei kühlen 15 Grad erneut dunkle Wolken aufziehen, beeilt er sich, damit die Alt-Störche ihre Jungen wieder unter ihre Fittiche nehmen können. Eines der Elterntiere hatte den Nachwuchs kurz zuvor verlassen, als sich der Steiger immer mehr dem Nest näherte.

Ringe bekommen die Störche angelegt, um ihre Zug- und Lebenswege verfolgen zu können. Die Markierungen der Vogelwarte Radolfzell tragen zusätzlich die Buchstabenfolge DER. DE steht für Deutschland und das R für diese Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft. Die Vogelwarten in Hiddensee und in Wilhelmshaven werden entsprechend mit DEH beziehungsweise DEW abgekürzt. Auch die Kontaktdaten der jeweiligen Vogelwarte finden sich auf dem Ring – zusammen mit der Aufforderung, die Sichtung eines Storchs zu melden, ob tot oder lebendig. Übrigens: In geraden Jahren wie 2020 werden die Ringe am rechten, in ungeraden am linken Bein angebracht.

Bevor Stein die drei Küken in „Nest eins“, die nach Einschätzung von Thilo Toelle etwa sechs Wochen alt sind, beringt hat, war er schon wenige Hundert Meter weiter westlich bei „Nest zwei“ am Werk gewesen. Zwei Jungstörche hat er dort mit einer Markierung versehen. A5V03 und A5V04 lauten die Nummern dieser Störche, die laut Toelle schon vor acht bis neun Wochen geschlüpft sind. Danach ging es für den Beringer noch für einen Einsatz nach Ladenburg bei Heidelberg.

Auf der Kollerinsel war Ingrid Dorner an Steins Seite. Die Bad Dürkheimerin vom Naturschutzverband Nabu beringt Störche in der Vorderpfalz – in Zusammenarbeit mit der Aktion Pfalzstorch in Bornheim. Sie war zwischenzeitlich auch für die badische Kollerinsel im Gespräch, nachdem es zunächst geheißen hatte, ihr Kollege würde darauf verzichten.

VHNO-Vorsitzender Berthold ist dankbar, dass die Pfalzwerke wieder kostenlos den Lastwagen mit Steiger für die Aktion gestellt haben. Manuel Matthes bedient die Technik bei diesen Gelegenheiten schon seit zehn Jahren, wie er sich erinnert. „Wir haben vor mehr als 15 Jahren ein erstes Storchennest auf der Kollerinsel gebaut, zwei weitere kamen dann noch hinzu“, blickt Berthold zurück. Seit 2010 hat es jedes Jahr eine erfolgreiche Brut in „Nest eins“ gegeben, weiß Toelle. In „Nest zwei“ stehen drei Bruterfolge seit 2017 in der Statistik.

„Leider haben wir diesmal keinen Nachwuchs auf der Otterstadter Schule“, sagt Toelle. Seit 2016 gab es dort, wie Lehrer Blättner betont, stets einen Bruterfolg. Darauf hatten die Vereinsmitglieder abgezielt, indem sie zunächst auf der nahegelegenen Kollerinsel mit Hilfe flugunfähiger Lockstörche und der Unterstützung des dortigen Landwirts eine Wiederansiedlung von Störchen anstrebten. „Doch das junge Brutpaar auf der Schule wurde diesmal gleich von fünf, sechs anderen Störchen gestört“, sagt Toelle.

Thilo ist in der Nähe

Otterstadts Storchenvater schaut täglich nach den Tieren und kümmert sich um verletzte Vögel. So hat er auch die nach ihm Thilo benannte Henne vergangenes Jahr auf der Kollerinsel mit einer Flügelverletzung entdeckt und zur Storchenscheune nach Bornheim gebracht. Nach der Genesung dort flog die 2019 auf der Otterstadter Schule geschlüpfte Störchin mit der Ringnummer A3L54 und einem vom VHNO sowie Spendern finanzierten GPS-Sender bis nach Marokko. Seit einigen Wochen ist Thilo zurück in der Region. In den vergangenen Tagen hat sie sich im Raum Karlsruhe aufgehalten (laut der App Animal Tracker).

Clemens Kühner ist mit seiner Frau und vier Söhnen aus Speyer auf die Kollerinsel geradelt, um die Beringung mitzuerleben. „Wir wollen wiederkommen, wenn die Jungen ausfliegen“, sagt der Arzt am Städtischen Klinikum Ludwigshafen. Nach Einschätzung von Toelle ist das bei „Nest eins“ in ungefähr drei bis vier Wochen, in „Nest zwei“ schon in einer bis zwei Wochen so weit.