Tut die Landesregierung zu wenig gegen den giftigen Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt, wie er zum Beispiel zwischen Dudenhofen und Speyer wächst? Ja, findet Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU). Er kritisiert die Antwort, die ihm das Umweltministerium auf eine Anfrage gegeben hat.

Wagner verweist auf einen vor zwei Jahren erschienenen RHEINPFALZ-Artikel, in dem es darum ging, dass sich der Riesen-Bärenklau in der Nähe des Vereinsgeländes des Dudenhofener Pfälzerwald-Vereins breitgemacht hat. Die Pollen der Pflanze verursachen Atemwegserkrankungen, in Verbindung mit Sonnenlicht führt ihr Saft zu schweren Verbrennungen der Haut. Habe die Landesregierung damals noch auf eine Kleine Anfrage die Standorte der gefährlichen Pflanze benennen können, so habe er diesmal zur Antwort erhalten, dass bei etablierten invasiven Arten keine Pflicht zur Datenerhebung und -sammlung bestehe, beklagt Wagner. Der Landesregierung lägen keine Daten zu konkreten Standorten von Riesen-Bärenklau-Vorkommen in seinem Wahlkreis vor. Die Antwort aus Mainz irritiere ihn sehr, sagt Wagner, er habe die Landesregierung selbst auf die Gesundheitsgefährdung hingewiesen. „Es wäre meiner Meinung nach schon wichtig, die Bevölkerung auf diese Gefahren hinzuweisen.“