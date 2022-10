Einige Waldseer Vereine möchten das Konzept der Kerwe überdenken. Der Vorschlag, dass in Zukunft immer alle gemeinsam das Fest ausrichten könnten, kam an. So soll sichergestellt werden, dass es auch in Zukunft noch ausreichend Helfer gibt.

Nach der Kerwe in Waldsee ist bereits wieder vor der Kerwe. Am Mittwoch nach dem großen Fest wird im Ortskartell Bilanz gezogen und ein Ausblick auf das kommende Jahr gehalten. Die TG Waldsee hatte nach Aussage von Organisator Peter Aures in diesem Jahr zwar keine Probleme, die 150 Helferschichten zu besetzen. Auch für die Zukunft rechne er damit, dass der Verein das stemmen könne, sagte Aures. Mittelfristig wird sich am Konzept des Festes trotzdem etwas an der Praxis ändern müssen, dass TG, Gesangvereine und ASV die Kerwe im Wechsel ausrichten.

Für das nächste Jahr sei alles noch im grünen Bereich, versichern die Vorsitzenden der drei Gesangvereine Sunshine Singers, MGV Concordia und MGV Eintracht. Doch in den beiden Männergesangvereinen kämen keine jüngeren Sänger nach und altersbedingt würde die Zahl der Helfer somit kontinuierlich abnehmen.

„Wir als großer Sportverein werden das schon irgendwie stemmen, aber es ist ein Kampf vor allem für die Verantwortlichen“, sagte Alexander Krieger, Vorsitzender des ASV, der 2024 Kerweausrichter wäre. Er regte an, sich Gedanken zu machen, wie das Fest neu organisiert und die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Es gebe kaum Ortschaften mit einem so tollen Vereinsleben und einer Sommerfesthalle wie in Waldsee. Für die Kerwe könnten sich künftig alle Vereine zusammentun, die mitmachen möchten, und jeder könne für einen Teilbereich die Verantwortung übernehmen. Das habe auch den großen Vorteil, dass der Gewinn, der bei der Kerwe erzielt werde, jährlich planbar sei und nicht nur alle drei Jahre. Dieser Vorschlag kam gerade bei den Männergesangvereinen sehr gut an. „So war das vor 20 Jahren schon mal“, erklärte Wolfgang Berl (MGV Eintracht). Die kleineren Vereine seien dann aber abgesprungen. „Man braucht einen, der die Kappe auf hat und es insgesamt koordiniert“, machte er klar.

Zustimmung gab es auch von Peter Klauß, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Waldsee. „Wir überlegen uns als Feuerwehr schon, wie wir den Einstieg in die Kerwe schaffen“, sagte er. Auch Peter Aures signalisierte Zustimmung für die TG. Wenn sich andere die Zukunft der Kerwe so vorstellen, wolle er sich da nicht verwehren. „Wichtig ist, dass die Waldseer Kerwe nicht totgeredet wird.“

Beschlossen wurde noch nichts. Nächster Schritt soll nun sein, alle Beteiligten, die in Zukunft Kerwe mitgestalten wollen, an einen Tisch zu bringen. Einig ist man sich aber schon, dass das Fest in Zukunft, so wie in diesem Jahr, nur über drei Tage gehen soll. Der ohnehin immer umsatzschwache Dienstag soll weiter entfallen. In der Vergangenheit war das an der Bereitschaft der Schausteller gescheitert, die nicht nur für drei Tage kommen wollten. Doch das sei nach Information von Ortsbürgermeisterin Claudia Klein in diesem Jahr kein Problem gewesen.