Die Wilde Möhre wächst zum vielfältigen Nutzen von Mensch und Insekt. Alle Pflanzenteile sind essbar, und besonders geliebt wird das Kraut von der Sandbiene und der Raupe des Schwalbenschwanzes.

Die Wilde Möhre (Daucus Carota subsp. Carota) gehört zur Familie der Doldenblütler und hat damit eine so weit verzweigte wie schwierige Verwandtschaft. Diese reicht von giftigen Sorten wie dem in den Rheinauen heimischen Wasserschierling (dunkelroter Stängel, bekannt als Todestrank des Philosophen Sokrates) und dem nicht minder giftigen Bärenklau über aromatische Küchenkräuter wie Anis, Dill, Kerbel und Fenchel bis zu leckerem Gemüse wie Sellerie und Pastinake. Margarete Durand, zertifizierte Landschafts- und Naturführerin aus Großniedesheim, mahnt zur Vorsicht: Giftige und ungiftige Sorten sehen sich in Blüte und Blatt oft sehr ähnlich und unterscheiden sich nur in Details.

Typisch für alle Doldenblütler ist der starke Geruch nach ätherischen Ölen. Reibt man an den Blüten der Wilden Möhre, so verrät ihr krautiger Möhrenduft ihre Verwandtschaft mit der heimischen Gartenmöhre, der Karotte.

Die Blüten kommen erst im zweiten Jahr

Die Wilde Möhre ist ein zweijähriges Gewächs, das einen Meter hoch werden kann. Man findet sie in Gesellschaft anderer Wildkräuter auf Wiesen, Wegen und Dämmen, auf Ton- und Lehmböden. Im ersten Jahr bildet sie eine bis zu 80 Zentimeter tiefe Pfahlwurzel und grünes Kraut, die sternförmigen Blütenköpfe folgen erst im zweiten Jahr. Die Raupe eines der spektakulärsten einheimischen Schmetterlinge, des Schwalbenschwanzes, ernährt sich von den Stängeln der Wilden Möhre und verpuppt sich auch dort. Und auch für die Sandbiene ist die Wilde Möhre die Hauptnahrungsquelle.

Zwei besondere Merkmale machen die Wilde Möhre einzigartig: Vogelnest und Mohrenblüte. Wegen seiner nestartig zusammengerollten Form wird der Blütenstand vor der Blüte und nach der Bestäubung (bis zur Samenreife) auch Vogelnest genannt. Mit einer schwarzen Blüte, genannt Mohrenblüte in der Doldenmitte täuscht die Wilde Möhre „Besuch“ vor und lockt damit Insekten an.

Sie taugt sogar zur Dekoration

Alle Teile der Pflanze sind essbar: Die Wurzeln reichern sich im ersten Jahr mit Zucker an und können ab September bis ins Frühjahr geerntet und als Koch-, Back- oder Pfannengemüse zubereitet werden. Blätter (junge Triebspitzen) und Stiele, die noch jung und biegsam sind, schmecken im Salat. Die Blütendolden können von Juni bis September ähnlich wie Holunderblüten in Pfannkuchenteig getaucht und als Küchle ausgebacken oder frittiert werden. Die Samen eignen sich zum Würzen. Margarete Durands Deko-Tipp: Auf ungemähten Wiesen findet man im Herbst die getrockneten sternförmigen Blütenköpfe. Mit Glitzer besprüht ergeben eine tolle Tischdekoration, die bis Weihnachten hält.

Termin