Die Altriper Rheinfähre soll in den kommenden Tagen den Betrieb wieder aufnehmen. Jürgen Jacob, Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH, rechnet damit, dass sich die „Gerda“ spätestens am Wochenende wieder auf den Weg nach Mannheim machen kann. Wegen eines Lecks, durch das Wasser in den Dieseltank eintrat, musste das Fährschiff Ende September nach Speyer in die Werft. Dort wurde ein Quadratmeter Schiffswand entfernt und neu verschweißt. „Es hat auch deshalb so lange gedauert, weil man so etwas wegen der Verstrebungen innen im Schiff nicht an einem Tag schweißen kann“, erklärt Jacob. In der Werft stellte sich außerdem heraus, dass der Antrieb ausgetauscht werden musste. Auch hier musste man zuerst auf Experten aus dem Herstellerwerk und dann auf die notwendigen Ersatzteile warten. Bis die Fähre wieder in Betrieb gehen kann, muss laut Jacob nur noch geklärt werden, ob es an der Anlegestelle zu Kiesverwerfungen gekommen ist. Weil das Wasser derzeit sehr trüb sei, lasse sich das mit dem bloßen Auge schwer abschätzen.