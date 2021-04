Die Rheinauenhalle in Waldsee ist ganz schön heruntergekommen. Diesen Eindruck konnte man bei der Videokonferenz des Planungs- und Bauausschusses gewinnen. Angesichts der Riesensumme, die die Sanierung kostet, hat es dem einen oder anderen Ausschussmitglied die Sprache verschlagen.

Viele Schäden sind ganz offensichtlich, aber wo auch immer man ein bisschen unter die Oberfläche guckt, gibt es böse Überraschungen. Die Liste der Mängel, die Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) erläuterte, ist lang. Den Anfang macht die Lüftungsanlage, die dringend erneuert werden muss. Im Zuge dieser Arbeiten soll die Elektroanlage neu gemacht und die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Das sind die teuersten Arbeiten. Für die Lüftung sind 465.000 Euro veranschlagt, für die Elektroanlage und die Beleuchtung 318.000 Euro. Für die Lüftungsanlage und Umstellung auf LED können insgesamt Zuschüsse von 158.400 Euro beantragt werden.

Doch das ist nicht alles: Die Deckenpaneelen sind zum Teil beschädigt. Da die Elemente für die Sanierung von Lüftung und Elektroanlage ohnehin ausgebaut werden müssen, werden die Unterdecken in den Fluren und Umkleiden erneuert, was mit rund 40.000 Euro zu Buche schlägt. Da das Dämmmaterial unter den Paneelen und um Rohrleitungen herum mit Schadstoffen belastet ist, wird die Sanierung erforderlich, die zusammen mit dem Rückbau rund 50.000 Euro kostet.

Schimmel und kaputte Fliesen

Wenn eine Lüftungsanlage über Jahre nicht ordentlich funktioniert, führt das irgendwann zu Schimmelbildung. In den Sanitärräumen, die in der Vergangenheit am meisten genutzt wurden, ist der Schimmel schon mit bloßem Auge in den Fugen der Fliesen zu erkennen. An manchen Stellen haften die Fliesen nicht mehr an den Betonwänden und fallen großflächig ab. Für diese Renovierung sind 100.000 Euro eingeplant. Außerdem sollen alle Armaturen an Duschen, Waschbecken und WCs erneuert werden, ebenso die Toiletten und Waschbecken selbst. Das kostet noch einmal 187.000 Euro. In dieser Summe sind die neuen Heizkörper enthalten, denn die alten sind zum Teil undicht geworden, was erst kürzlich bei einer Besichtigung des Gebäudes auffiel.

Die 25 Lichtkuppeln im Gebäude sind vergilbt, vermoost, verschimmelt und kaum noch lichtdurchlässig. Sie werden – bis auf drei, die als Entrauchungsöffnungen gebraucht und ersetzt werden – ausgebaut und die Öffnungen werden verschlossen. Das kostet voraussichtlich 30.000 Euro.

Die bisher aufgeführten Maßnahmen sind wirklich nötig, aber wenn man schon alles rausreißt und erneuert, ist auch ein bisschen Kosmetik erlaubt: Die PVC-Bodenbeläge im Stiefelgang und den Umkleiden, die schon mehrfach ausgebessert wurden, werden für geschätzte 12.000 Euro ebenfalls erneuert.

Insgesamt kostet die Renovierung einschließlich der Honorare für die Ingenieurbüros rund 1,4 Millionen Euro, wovon die Ortsgemeinde Waldsee nach Abzug der Zuschüsse noch gut 1,2 Millionen stemmen muss. Im Haushalt 2021 war eine Million Euro eingestellt. Die Ausschussmitglieder waren nicht erfreut. Harald Wiesenberger (SPD) bezeichnete die Situation als „äußerst ärgerlich“, zumal seine Fraktion in der Vergangenheit mehrfach Missstände in der Halle angeprangert habe. „Es fällt mir schwer, da nicht richtig böse zu werden“, sagte Jochen Scheffel (FWG), der wiederholt empfahl, ein Generalunternehmen mit einer solchen Sanierung zu beauftragen. Letztlich war man sich aber einig, dass es zwar in der Vergangenheit einen Investitionsstau gegeben habe und man mit entsprechender Wartung einiges hätte vermeiden können, man aber nun alles auf einmal angehen sollte. Dabei soll nach Wunsch von Armin Raquet (gkL) die Energieeffizienz im Auge behalten werden.

Hallenschließung nutzen

Wenn der Rat dieser Empfehlung des Ausschusses zustimmt, dann könnte der zeitliche Ablauf folgendermaßen aussehen: Die Erneuerung von Beleuchtung und Lüftungsanlage darf erst dann ausgeschrieben werden, wenn die Fördergelder genehmigt sind. Wenn es gut läuft, können die Arbeiten dafür im Juli beginnen, es könne sich aber auch bis nach der Sommerpause hinziehen, erklärte Claudia Klein.

Der Ausbau der Paneeldecken und des schadstoffbelasteten Materials kann ebenso wie Sanierung von Sanitärräumen und Heizkörpern kurzfristig begonnen werden, sobald der Ortsgemeinderat am 29. April zugestimmt hat, zumal die Halle aufgrund der Corona-Pandemie im Moment ohnehin nicht genutzt werden darf. Eins stellt die Ortsbürgermeisterin aber klar: „Auch für den Rest des Jahres sieht es in der Halle nicht schön aus.“ Wenn der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wird man sich mit einigen Provisorien behelfen müssen.