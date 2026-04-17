Wegen einer Software-Umstellung bleibt die KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt mehrere Tage geschlossen. Die Behörde ist von Dienstag, 21. April, bis Freitag, 24. April, nicht geöffnet, wie aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervorgeht. Bereits vereinbarte Termine in diesem Zeitraum werden verlegt. Betroffene Bürger werden nach Angaben der Kreisverwaltung über ihre hinterlegten Kontaktdaten informiert. Von der Umstellung betroffen ist auch die Online-Zulassung i-Kfz. Dieser Service ist während der Schließung nicht erreichbar, soll aber voraussichtlich am 24. April wieder zur Verfügung stehen. Hintergrund ist die Einführung eines landesweiten Zulassungsprogramms. Ab Montag, 27. April, ist die Zulassungs- und Führerscheinstelle in Schifferstadt wieder regulär geöffnet. Die Kreisverwaltung weist jedoch darauf hin, dass es in den ersten Tagen nach der Umstellung zu Einschränkungen im Betriebsablauf und zu längeren Wartezeiten kommen kann.