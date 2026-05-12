Die Kreisverwaltung erweitert ihre Kommunikationswege: Ab sofort informiert sie auch über einen eigenen WhatsApp-Kanal. Was Abonnenten dort finden.

Abonnenten des WhatsApp-Kanals mit dem Namen „ Rhein-Pfalz-Kreis“ erhalten. dort laut Kreisverwaltung aktuelle Informationen zu Dienstleistungen und Änderungen sowie Hinweise zu Veranstaltungen und Freizeitangeboten. Zudem können über den Kanal wichtige Mitteilungen, etwa bei Unwetterlagen, inklusive konkreter Handlungsempfehlungen verbreitet werden, heißt es aus dem Kreishaus. „Eine transparente und verlässliche Kommunikation ist uns sehr wichtig. Daher war es für uns ein logischer Schritt, WhatsApp als weiteren Informationskanal für die Menschen im Rhein-Pfalz-Kreis zu nutzen“, erklärt Landrat Volker Knörr (CDU). „Wir erreichen die Bürgerinnen und Bürger damit direkt über eine App, die viele ohnehin täglich nutzen – auch unabhängig von sozialen Netzwerken und deren Algorithmen.“ Wer dem Kanal folgen möchte, findet ihn über die Suchfunktion bei WhatsApp unter dem Namen „Rhein-Pfalz-Kreis“. Die Nutzung ist laut Kreisverwaltung datenschutzfreundlich: Followerinnen und Follower bleiben anonym, ihre Telefonnummern sind weder für andere Abonnierende noch für die Kreisverwaltung sichtbar. Kommentare sind nicht möglich, Beiträge können jedoch mit Emojis kommentiert werden