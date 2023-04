Wer zu Hause selbst ein Osterlamm backen möchte, für den hat Susi Bernarding das passende Rezept. Im Rezeptordner der Konditorei ist er unter „Wiener Boden“ einsortiert.

4 Eier, 1 bis 2 Eigelb, 125 Gramm Zucker, Etwas Zitrone und Vanille im warmen Wasserbad verrühren, bis sich der Zucker gelöst hat. Dann wird die Masse in der Küchenmaschine etwa 14 Minuten lang schaumig geschlagen. In der Zwischenzeit 125 Gramm Mehl und 25 Gramm Weizenpuder sieben und dann vorsichtig unter die Schaummasse heben. „Wir machen das mit der Hand“, erklärt Bernarding, doch in der Backstube sind die Mengen auch viel größer. Zum Schluss werden 50 Gramm geschmolzene Butter untergezogen.

Die Form für das Lamm wird gut gefettet und meliert. „Margarine verwenden, mit Butter wird es schnell zu braun“, rät die Expertin. Nach 20 bis 25 Minuten im Ofen bei 200 Grad ist das Osterlamm fertig.