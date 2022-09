„Nicht ohne uns!“ ist der Titel des Films, in dem Kinder aus aller Welt zu Wort kommen und der am Weltkindertag, 20. September, um 15.30 und 19.30 Uhr im Schifferstadter Rex-Kino gezeigt wird. Er passt in das Programm der derzeit deutschlandweit stattfindenden Fairen Woche mit dem Motto „Fair steht dir – fairhandeln für Menschenrechte weltweit“. In dem Film erzählen 16 Kinder aus 15 Länder von fünf Kontinenten über ihre Ängste, Hoffnungen und Träume. Egal ob privilegiert aufwachsend in der westlichen Wohlstandsgesellschaft oder in den armen Regionen Afrikas oder Asiens und unmittelbar konfrontiert mit Kinderarbeit, Prostitution, Krieg und Gewalt, haben alle diese Kinder die eine Sehnsucht: Sicherheit und Frieden, Glück, Freundschaft und Liebe. Sie haben Angst vor Krieg und Gewalt. Und jedes einzelne dieser Kinder macht sich Sorgen um die weltweite Umweltzerstörung. „Es ist ein Film über die Zukunft des Planeten, die unsere Kinder einmal mitgestalten werden – ein Appell an uns alle“, schreiben die Veranstalter. Eintritt: fünf Euro für Kinder bis 16 Jahren, Erwachsene zahlen acht Euro. Reservierungen sind im Rex-Kino-Center unter Telefon 06235 9299840 oder per Mail an info@rex-schifferstadt.de möglich.