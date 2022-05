Wem gehört das schwarze Auto, den ein Rettungswagen am Freitag bei einem Einsatz beschädigt hat? Wie die Polizei berichtet, hatten Notfallretter am Nachmittag, gegen 15 Uhr in der Burggasse in Neuhofen einen Einsatz. Da der Patient wegen seiner Verletzungen schnell ins Krankenhaus gebracht werden musste, setzte der Fahrer des Rettungswagens zurück und touchierte dabei versehentlich einen geparkten PKW, der vor dem Anwesen Rehhütter Straße 2 stand. Aufgrund der gebotenen Eile konnten die Lebensretter nicht auf die Polizei warten. Diese wurde telefonisch über den Unfall informiert. Als Polizeibeamte der Inspektion Schifferstadt wenig später zusammen mit der Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle eintrafen, war das beschädigte Auto nicht mehr da. Laut Beschreibung soll es sich vermutlich um einen schwarzen VW Caddy oder einen ähnlichen Wagen gehandelt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.