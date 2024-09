Wie lege ich einen Verband ordentlich an? Wie klebt man ein Pflaster richtig auf und was muss ich beim Notruf beachten? Und wie sieht überhaupt ein Rettungswagen von innen aus? Diese und weitere Fragen beantworten die Malteser Schifferstadt Kindern im Grundschulalter bei 45-minütigen Führungen um 12, 14 und 16 Uhr auf dem Obst- und Gemüsetag am Sonntag, 29. September. Das Angebot ist laut dem Stadtmarketing kostenlos. Eine Anmeldung ist allerdings zwingend erforderlich: per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de mit dem Namen des Kindes, Alter und der gewünschten Uhrzeit. Pro Termin können maximal acht Kinder teilnehmen.