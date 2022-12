Mitarbeiter der Rettungsleitstelle beleidigt hat ein 48-jähriger Mann aus Römerberg laut Polizei am Montagabend bei mehreren Anrufen. Danach, gegen 22.45 Uhr, habe er mehrfach über den Notruf die Polizei kontaktiert und sich über die Wartezeit des angeforderten Rettungsdienstes beschwert. Er habe zudem lautstark in der Germersheimer Straße in Römerberg gegrölt, sodass Anwohner auf ihn aufmerksam geworden seien und die Polizei informiert hätten. Als der Rettungsdienst bei dem Mann eingetroffen sei, habe der 48-Jährige die Rettungsdienstmitarbeiter ebenfalls beleidigt. Zudem sei er aggressiv aufgetreten. Den Mann erwarten nun nach Polizeiangaben mehrere Strafverfahren.