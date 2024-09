Anfang 2024 brachten die ersten Kinder Leben ins nagelneue Rettichnest. Jetzt wurde die Einrichtung am Schifferstadter Sportzentrum offiziell eingeweiht. Bei der Feier erfuhren die Gäste mehr über das pädagogische Konzept und den besonderen Spitznamen.

Beim Gang über das weitläufige Außengelände des Rettichnests wünschte sich am Freitag so mancher Erwachsene, wieder in die Kita gehen zu