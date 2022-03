In diesem Jahr soll es im Juni wieder ein Rettichfest auf dem Festplatz geben. Es wäre das letzte auf dem Platz in seiner alten Größe.

Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) teilte in der Stadtratssitzung mit, dass die Vorbereitungen bereits angelaufen sind. „Wir sind optimistisch, dass wir in diesem Jahr wieder ein Rettichfest auf dem Platz feiern können“, sagte die Bürgermeisterin. Wie gehabt werden dann auch Schifferstadter Vereine eigene Festzelte mit Bewirtung betreiben. Gespräche mit den Vereinen habe die Stadt bereits begonnen. Wegen der Pandemie gab es im vergangenen Jahr in Kooperation mit den Vereinen eine Box zum abholen als „Rettichfest to Go“ mit Bier, Rettich, Rezepten und mehr zum privaten Feiern.

Mit dem lange geplanten Bau der Unterführung, die den Bahnübergang Iggelheimer Straße ersetzen wird, wird der bisherige Festplatz um ein Drittel kleiner. Wie berichtet fragte die Stadt bei Anliegern nach Grundstücken, die an den Platz angrenzen, um den Verlust an Fläche auszugleichen – ohne Erfolg.