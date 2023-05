Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Möglichst schnell zusätzliches Personal und eine Wiederbesetzung der Schulleiterstelle fordert der Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen in einer Resolution für die Dudenhofener Clemens-Beck-Grundschule. Das Gremium hat außerdem einem Wechsel der Schulträgerschaft zugestimmt.

Ein hoher Krankenstand in der Lehrerschaft hatte in der Clemens-Beck-Grundschule in den vergangenen Monaten und Jahren zur Folge, dass häufig kein regulärer Unterricht für