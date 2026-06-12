Wer eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen möchte, muss rechtzeitig einen Rentenantrag stellen. Um eine fristgerechte Bearbeitung durch die Deutsche Rentenversicherung zu gewährleisten, sollte laut Information der Stadt Schifferstadt der Antrag etwa vier bis fünf Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn eingereicht werden. Unterstützung bei der Antragstellung sowie Antworten auf Fragen rund um das Rentenkonto erhalten Bürgerinnen und Bürger nicht nur in den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung. Auch Birgit Matheis, ehrenamtliche Versichertenberaterin der Deutschen Rentenversicherung, steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie berät Versicherte sowie Rentner zu Themen der gesetzlichen Rentenversicherung, Rehabilitation und Versicherung. Darüber hinaus nimmt sie Renten- und Reha-Anträge entgegen und unterstützt bei der Klärung von Versicherungskonten. Das Beratungsangebot ist kostenfrei. Anmeldungen zur Sprechstunde im Rathaus Schifferstadt sowie weitere Informationen erhalten Interessierte beim Referat Soziales. Die Mitarbeitenden sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie zusätzlich donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr, Telefon 06235 44326 oder per E-Mail an rente@schifferstadt.de erreichbar.