Wenn Renate und Edmar Hirsch am 5. August ihre Diamantene Hochzeit feiern, werden sich womöglich Gedanken an den Frühling einstellen. Genauer gesagt an den 30. April, an dem das Paar ein jahrzehntelanges Ritual gepflegt hat – den Tanz in den Mai. Bei dieser Veranstaltung haben sich die beiden vor 62 Jahren im Ludwigshafener Pfalzbau kennengelernt. Ihre Freundschaft wuchs und sie schmiedeten gemeinsame Zukunftspläne.

Zu diesen Zukunftsplänen gehörte selbstverständlich die Hochzeit. Und die Gründung eines gemeinsamen Hausstands. Die damalige Wohnungssuche war gar nicht so einfach, denn die