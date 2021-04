Ein Autofahrer ist am Mittwoch gegen Abend in extremen Schlangenlinien aus Richtung Gerolsheim in Richtung Lambsheim und anschließend Maxdorf gefahren. Das habe eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizeiinspektion Frankenthal gemeldet, wie die Polizei berichtet. Das Fahrzeug konnte aufgrund ihrer Angaben schließlich angehalten werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer ergab den rekordverdächtigen Wert von 4,83 Promille. Der genaue Promillewert im Blut wird nach erfolgter Blutprobenentnahme durch die Rechtsmedizin Mainz ermittelt. Bis das endgültige Ergebnis eingeht, vergehen einige Tage bis Wochen. Aufgrund des Promillewertes im Atem ist der Fahrzeugführer seinen Führerschein jedoch jetzt schon los.