Am Sonntag wurde die Polizei zu einem Bahnsteig am Böhl-Iggelheimer Bahnhof gerufen. Eine Passanten rief die Beamten gegen 22 Uhr an, weil dort eine junge Katze sitzen würde. Die rückten aus und fanden an besagter Stelle eine dreifarbige Katze. Anhand der Registrierungsdaten konnte über ein Tierheim die Besitzerin ausfindig gemacht werden. Wie sich herausstellte, wohnte die in der Nähe des Bahnhofs. Laut Polizei konnte das ein Jahr alte Tier der Frau wohlbehalten übergeben werden. „Wohin die Katze mit dem Zug reisen wollte, ist unbekannt“, teilen die Beamten mit.