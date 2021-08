ALTRIP. Der Altriper Fußballer Reinhard Pfeiffer, der einst im Kader des Bundesligisten FC Schalke 04 stand und für den Regionalligisten Karlsruher SC spielte, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Pfeiffer gehörte der besten Jugendmannschaft in der Geschichte des TuS Altrip an.

Der schnelle, durchsetzungsstarke Mittelstürmer spielte in der A-Jugend des TuS Altrip mit dem späteren Nationalspieler Manfred Kaltz zusammen. Der Verteidiger, der als Erfinder der Bananenflanke gilt, legte dem kopfballstarken Pfeiffer unzählige Tore mit maßgerechten Flanken auf. Diese A-Jugendmannschaft der Altriper spielte 1970 um die Deutsche Meisterschaft. Torjäger Pfeiffer war einer der herausragenden Spieler dieses Teams. Er wurde gemeinsam mit den späteren Weltmeistern Uli Hoeneß und Paul Breitner zu einem Lehrgang der DFB-Junioren-Nationalmannschaft eingeladen.

Pfeiffer absolvierte bei Eintracht Frankfurt ein Probetraining, entschied sich aber für Schalke 04. Dort war der Junge aus der Provinz nur einer unter vielen und konnte sich in der mit Nationalspielern gespickten Offensive nicht behaupten. Er bestritt nur ein Bundesligaspiel und wechselte zum Karlsruher SC in die Regionalliga. Später kickte Pfeiffer, der im Großkraftwerk Mannheim arbeitete, wieder für den TuS Altrip. Der bodenständige Jubilar spielte auch 20 Jahre lang bis zur Oberliga Tennis. Seit Jahren genießt der gebürtige Altriper Pfeiffer mit Ehefrau Elfi in seiner Heimatgemeinde den Ruhestand.