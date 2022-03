Zu weit in der Mitte der Fahrbahn und zu schnell – das waren laut Polizei die Ursachen für einen Unfall, bei dem die Verursacherin flüchtete. Solcherart unterwegs gewesen sei am Dienstag gegen 7.50 Uhr ein weißer Kleinwagen in der Dudenhofener Straße, berichtete die Geschädigte, der der Wagen entgegenkam. Beim Ausweichen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, der hintere rechte Reifen platzte. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Laut Polizei soll die Unfallfahrerin 20 bis 25 Jahre alt und blond gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06235 4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.