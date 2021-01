Eine Serie von Autobeschädigungen hat die Polizei am Donnerstag aus Kleinniedesheim gemeldet. Unbekannte haben rund um die Wormser Straße an mindestens 14 Autos die Reifen zerstochen und die Karosserie beschädigt. Die bislang unbekannten Täter haben laut einer Pressemitteilung jeweils in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag zugeschlagen und jeweils einen oder mehrere Reifen an den Autos mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Außer in der Wormser Straße sollen auch geparkte Autos in den angrenzenden Straßen Kleiner Hohl, Römerstraße, Wormser Gässchen und Freiherr-von-Gagern Straße betroffen sein. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 2700 Euro.

Auch auf Facebook waren die Vorfälle am Donnerstagmorgen Thema. User posteten Fotos von zerstochenen Reifen und warnten andere Kleinniedesheimer vor den unbekannten Tätern. Die Polizei hofft indes auf Hinweise: „Wir haben noch keine Anhaltspunkte“, teilte eine Sprecherin der Frankenthaler Polizei mit. Die Beamten gehen aber davon aus, dass neben den 14 bereits erfassten Fällen noch ein paar dazukommen könnten. Ob immer das selbe Tatwerkzeug benutzt wurde, sei ebenfalls noch unklar und müsse ermittelt werden. Die Chancen auf eine Aufklärung der Vorfälle bezeichnet die Sprecherin als „total einzelfallabhängig“ und appelliert: „Jeder Auffälligkeit kann helfen, das zu lösen.“

Dem Kleinniedesheimer Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) wurden die Vorfälle am Donnerstagmorgen gemeldet. Ihm zufolge hat ein Abschleppdienst allein drei Autos aus dem Schlosshof abgeholt. Er berichtet, dass es in dem Gebiet schon früher ähnliche Probleme gegeben habe, etwa seien rund um das Johanniter-Haus schon einmal zerkratzte Autos gemeldet worden. Auch Merkel hofft auf eine schnelle Aufklärung durch Hinweise der Kleinniedesheimer: „Man kann nur hoffen, dass doch jemand mal aus dem Fenster geschaut und etwas gesehen hat. “

Hinweise nehmen die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 und die Polizeiwache Maxdorf , Telefon 06237 934-1100, entgegen. E-Mails können an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.