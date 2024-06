Die Gemeinde Neuhofen feiert am Wochenende ihr traditionelles Rehbachfest. Los geht’s bereits am Freitagabend. Gefeiert wird selbstverständlich mit viel Musik. Zum Abschluss wird es mit dem Höhenfeuerwerk farbenfroh am Nachthimmel.

Die Eröffnung ist bereits am Freitag, 18 Uhr. Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) bekommt dann Unterstützung von Festprinzessin Luisa I. und Winzerbu Tim Poschmann. Die Stände öffnen bereits zwei Stunden früher. Ab 19 Uhr heizt Dany Lahdo mit ihrer Hip-Hop-Truppe auf der VfL-Bühne ein. Anschließend sorgen Newcomer-DJs beim VfL für die Musik. Ab 19.30 Uhr gibt es auf der Festbühne Pfälzer Live-Musik mit Woifeschdkänisch und Gefolge.

Die Band um Frontmann Monji El Beji aus Fußgönheim hat laut Ankündigung eine reiche Auswahl an stolzen Melodien aus aller Herren Länder im Gepäck. Diese haben sie in das heimische Gewand des Vorderpfälzer Dialekts mund(art)gerecht überführt. Sie besingen die Tücken des familiären und beruflichen Alltags in der Pfalz rund um „Weck, Worscht un Woi“.

Sportlicher Samstag

Am Samstag wird es sportlich. Ab 17 Uhr wird bei den Country-Line-Dancer das Tanzbein geschwungen. Der Verein bietet diverse Workshops an. Ab 19 Uhr übernimmt die Band Steamrocks das Kommando. Das Repertoire der Coverband reicht laut Ankündigung von Bon Jovi über Pink, Juli und Silbermond bis zu Lady Gaga. Die Stände öffnen um 16 Uhr. Die kleinen Festbesucher können sich beim Angelspiel, auf dem Karussell und Bungee-Trampolin die Zeit vertreiben. Außerdem gibt es Kinderschminken, Torwandschießen und Kinderanimation.

Ab 21 Uhr sorgen wieder DJs von der VfL-Bühne für Stimmung. Den Abschluss des Rehbachfestes bildet ein Höhenfeuerwerk, das um etwa 22.30 Uhr über dem Rasensportplatz zu sehen ist.