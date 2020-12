Ein Reh hat sich am Dienstagmittag in ein Wohngebiet in Heiligenstein verlaufen. Anwohner riefen die Polizei und berichteten, dass das Tier seit geraumer Zeit herumirre und einen Weg zurück in die umliegenden Felder suche. Vor Ort versuchten zwei Beamten sich dem Reh zu nähern, was jedoch zunächst misslang, da das Tier immer wieder vor ihnen davonlief. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte, konnten die Beamten das Reh schließlich auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in die Enge treiben und fassen, was von Kunden im Markt begeistert beobachtet worden sei. Die Polizisten trugen das Tier in ein 200 Meter entferntes Feld. „Dem urbanen Dschungel auf diese Weise entkommen, entfernte sich das Reh augenblicklich“, heißt es abschließend in der Polizeimeldung.