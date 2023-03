Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen auf der L534 verletzt worden, als er mit einem Reh zusammenstieß. Laut Polizei war der 67-Jährige gegen 6.45 Uhr in Richtung Waldsee unterwegs, als auf Höhe der Kiesgrube ein Reh die Straße überquerte. Beim Zusammenstoß mit dem Wildtier zog sich der Rollerfahrer eine Fraktur des rechten Unterschenkels zu. An seinem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. Der Unfall wurde der Polizei erst Stunden später bekannt. Die Beamten verständigten den zuständigen Jagdpächter.