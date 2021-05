Tausend Schutzengel muss das junge Reh gehabt haben, das vergangene Woche auf der Landesstraße 454 zwischen Maxdorf und Fußgönheim in ein Auto gesprungen ist. Elena Mottl, Schäferin im Heidewald Birkenheide, nahm es in einem sehr lethargischen Zustand auf – doch das gut einjährige Wildtier entpuppte sich als Kämpferherz. Und so geschah ein kleines Wunder.

Das hat Walter Fliel von der Maxdorfer Jägerschaft in seinen zehn Dienstjahren noch nicht erlebt – ein Reh, das eine Kollision mit einem Auto überlebt. In allen anderen Fällen war das Tier tot, musste eingeschläfert werden oder bekam den Gnadenschuss. Ein „glücklicher“ Umstand war bei diesem Unfall in der vergangenen Woche, dass das Reh in die Seite des Autos sprang, also nicht frontal mit diesem zusammenstieß. Die Autofahrerin verhielt sich vorbildlich, sie meldete sich bei der Polizei, die wiederum den im Revier zuständigen Jäger hinzuzog. „Das Tier blutet nicht aus dem Mund oder After“, erzählt Walter Fliel – was ein Indiz dafür gewesen sei, dass es keine inneren Verletzungen hatte. „Es hatte nur einen Schock. Wäre es anders gewesen, etwa bei einem Knochenbruch, hätten wir es erlösen müssen.“ Doch so bestand Hoffnung, und der Jäger nahm es in einer Decke eingehüllt mit.

„Im Wald wollten wir es wieder freilassen, doch es war noch sehr lethargisch und konnte sich nicht allein aufstellen“, berichtet er weiter. Da kam ihn eine Schäferin in den Sinn, die Erfahrung mit Tieren und auch Wildtieren hat. Elena Mottl war auch gleich bereit, das Tier aufzunehmen. „Ich hatte einen leerstehenden Pferdeanhänger, in dem ich Stroh auslegte. Wichtig war, dass das Reh hochgebettet wird wegen der Pansenmotorik in den Mägen der Wiederkäuer“, erzählt sie. Werde das nicht beachtet, könnte das Tier sterben.

Die Anzahl der Wildunfälle steigt

„Es hatte den Kopf ganz schön hängen lassen“, erzählt die Schäferin. Doch schon am nächsten Morgen ließ der Blick in den Pferdeanhänger Gutes verheißen. „Da schauten mich aus der Ecke zwei große braune Augen an, das Tier stand fest auf seinen Beinen“, sagt Elena Mottl. Schon tags darauf fuhr sie mit Jägern in den Wald, das Reh sicher im Pferdeanhänger dabei. Das konnte es kaum erwarten, wieder in die Freiheit zu gelangen. Zur Vorsicht blieb der Anhänger mit Stroh als Zufluchtsstätte eine Nacht lang stehen.

Wildunfälle wie dieser werden immer mehr, berichtet Walter Fliel. In seinem Revier bei Maxdorf seien im Jagdjahr, das von März bis März dauert, bis jetzt zwölf Rehe an den Straßen verunglückt. Im Nachbarrevier in Birkenheide sei es noch schlimmer: Da hat es nach seinen Angaben allein dieses Jahr schon zwölf Wildunfälle gegeben, meist morgens. Immer öfter komme es vor, dass die Tiere zu Zeiten im Verkehr auftauchen und auch verunglücken, zu denen Rehe normalerweise nicht unterwegs seien. So auch bei diesem jungen Exemplar: Der Unfall passierte am Nachmittag, eigentlich sind die Tiere jedoch abends aktiv. Walter Fliel und Elena Mottl vermuten, dass nicht angeleinte Hunde das Tier aufgeschreckt haben könnte. „Dann setzt der Fluchtinstinkt ein, und das Reh springt in Panik los, im schlimmsten Fall auf die Straße“, erläutert er. Leider kein Einzelfall.

Pflicht: Hunde anleinen

Darum bittet er die Spaziergänger, die während des Lockdowns vermehrt unterwegs sind, nur die etwa zwei Meter breiten, offiziellen Wegen im Wald zu nutzen. „Leider haben Spaziergänger mittlerweile viele kleinere Trampelpfade ausgetreten, die andere Waldbesucher wiederum als Wege deuten.“ Ein weiteres Muss sei das Anleinen der Hunde, „im Gebiet der Verbandsgemeinde Maxdorf gilt Anleinpflicht“, mahnt Walter Fliel. Doch das werde leider nicht oft genug kontrolliert. Auch darum wünscht er sich Schilder, die nicht nur darum höflich bitten, sondern auf das Verbot und die Folgen bei Zuwiderhandlung unmissverständlich hinweisen. Und er hofft weiter auf die Vernunft der Spaziergänger, damit gar nicht erst so viele Schutzengel nötig sind, wie sie das Reh vergangene Woche brauchte.