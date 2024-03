Nach kurzem Zwischenhoch fiel der KV Mutterstadt zurück ins Tal der Tränen. Im Nachholspiel der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden Kegeln gegen den KV Liedolsheim waren die Mutterstader auf heimischen Geläuf beim 2:6 (9,5:14,5 Sätze, 3263:3399 Kegel) nicht in der Lage, dem Gast Paroli zu bieten. Nach dem ersten Drittel, in dem Bastian Hört 3:1 (581:550) punktete und Florian Beyer 0,5:3,5 (552:610) nicht in der Lage war, seinen Gegner unter Druck zu setzen, ging es 1:1 aber nur mit 27 Kegel weniger ins zweite Drittel. In diesem kippte das Spiel. André Sadrinnas 0:4 (521:559) und Johannes Hartners 1:3 (517:556) ließen die Gastgeber mit 1:3 und einem 104er-Rückstand zurück. Nachdem Wilfried Klaus 1:3 (544:590) trotz einer kämpferischen Leistung nicht punktete, reichte es dank des Erfolgs von Kurt Freiermuth (4:0, 548:534) lediglich zur Ergebniskosmetik. „,Wir waren gegen einen nicht gerade glänzend aufgelegten Gast einfach zu schwach, um diesen zu bezwingen“, erklärte der zweite KV-Vorsitzende Wolfgang Lenz.